300% نسبة زيادة زوار البترا للشهرين الماضيين

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد زوار منطقة اقليم البترا السياحية بنسبة 300 % خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

اضافة اعلان



واوضحت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي خلال احصائية اعلنتها اليوم الثلاثاء، أن اعداد الزوار من الأجانب والأردنيين والعرب للمدينة الأثرية خلال شباط الماضي، سجلت ارتفاعاً مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

واضافت أن الاحصائيات سجلت 21 ألفا و557 زائرا من جميع الجنسيات منهم 14 ألفا و898 زائرا أجنبيا و1836 زائرا عربيا، و4652 من الأردنيين، وبالمقارنة مع شهر كانون الثاني من العام الماضي فقد بلغ عدد زوار مدينة البترا 5597 زائرا من الجنسيات كافة، بنسبة زيادة 285 بالمئة.



واشارت إلى أن أرقام الزوار بداية العام الحالي بلغت حوالي 36 ألفا و423 زائرا من الجنسيات كافة، بينما كان العدد عام 2021 حوالي 9 آلاف و114 زائرا.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة