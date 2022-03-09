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الأربعاء، 09-03-2022 12:07 م

31 % نسبة انخفاض مساحة الأبنية المرخصة بالمملكة

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الوكيل الإخباري - أظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول رخص الأبنية في المملكة خلال شهر كانون الثاني من عام 2022، أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 456 ألف م2، مقارنة مع 662 ألف م2  خلال نفس الشهر من عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 31.1%.اضافة اعلان


وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 1,463 رخصة خلال شهر كانون الثاني من عام 2022، مقارنة مع 2,354 رخصة خلال نفس الشهر من عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 37.9%.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2022 نحو 377 ألف م2، مقارنة مع نحو 605 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 37.7%.

في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2022 نحو 79 ألف م2، مقارنة مع نحو 57 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 38.6%.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2022 ما نسبته 82.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 67.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23.4% وإقليم الجنوب ما نسبته 9.3%.

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