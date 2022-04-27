الأربعاء 27-04-2022
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الأربعاء، 27-04-2022 01:03 م

31.2 % ارتفاع العجز التجاري للمملكة في كانون الثاني وشباط

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الوكيل الإخباري - ارتفع العجز التجاري للمملكة في الشهرين الأولين من العام الحالي 2022، بنسبة 31.2 بالمئة، ليبلغ 1.543 مليار دينار، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2021، والبالغة 1.176 مليار دينار.

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وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكلية في الشهرين الأولين من هذا العام، بنسبة 35 بالمئة، لتبلغ 1.216 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 901 مليون دينار. 


كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية في كانون الثاني وشباط من العام الحالي، بنسبة 37.2 بالمئة، أي ما مقداره 1.100 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت قيمتها 801.8 مليون دينار.


 ووفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره 116.7 مليون دينار في كانون الثاني وشباط من العام الحالي، بارتفاع نسبته 17.2 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 99.6 مليون دينار. 


كما ارتفعت المستوردات في الشهرين الأولين من العام الحالي، بنسبة 32.9 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 2.760 مليار دينار، مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغة 2.077 مليار دينار.


وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 44.1 بالمائة في الشهرين الأولين من هذا العام ، في حين بلغت نسبة التغطية 43.4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية.


وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 576.7 مليون دينار خلال شباط من العام الحالي، مقابل 397.0 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع مقداره 45.3 بالمئة.

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