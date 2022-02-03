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313 مليار دولار تحصيلات الجمارك الصينية العام الماضي

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الخميس، 03-02-2022 08:52 ص

313 مليار دولار تحصيلات الجمارك الصينية العام الماضي

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الوكيل الاخباري- بلغت ايرادات الجمارك الصينية العام الماضي (2021) أكثر من تريليوني يوان (حوالي 313.75 مليار دولار أميركي)، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للجمارك.

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وبحسب بيانات الهيئة بلغت الضرائب التي حصلتها الجمارك 2.01 تريليون يوان العام الماضي، بزيادة نسبتها 17.7 بالمئة مقارنة مع عام 2020.


وعمقت سلطات الجمارك الإصلاح بشأن تحصيل الضرائب وإدارتها، حيث تجاوزت عائدات الضرائب خلال عام 2021 التقديرات المستهدفة بالموازنة.


وقالت الهيئة، ان إجمالي واردات وصادرات السلع في الصين ارتفعت بنسبة 21.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 39.1 تريليون يوان عام 2021.

 

بترا

 




 

 


 

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