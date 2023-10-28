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السبت، 28-10-2023 04:42 م

330 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الاردن اليوم السبت

ليرة-الذهب-الانجليزي


الوكيل الإخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي في الاردن اليوم السبت بمقدار دينارين ، لتصل (سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 330  دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 290 ديناراً ) ، وفقاً لامين سر النقابة العامة لاصحاب تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .

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واشار ديب لـ "الوكيل الإخباري" ان زيادة التوتر في منطقة الشرق الاوسط والعالم والخشية من توسع بؤرة التوتر واتجاه  المستثمرون نحو ملاذ امن تسبب بارتفاع سعر الاونصة حيث اغلقت الاسواق عند سعر 2005.75 دولار للاونصة.

 

وارتفعت اسعار الذهب محليا اليوم 40 قرشا حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 40.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39 دينارا للشراء منهم 

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