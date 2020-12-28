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الإثنين، 28-12-2020 03:49 م

3306 أطنان خضار وفواكه ترد السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3307 أطنان، توزعت على 2227 طن خضار و731 طن فواكه و348 طن ورقيات.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي: باذنجان أسود عجمي من 200 إلى 500 فلس، بصل ناشف من 250 إلى 450 فلسا، بطاطا من 350 إلى 450 فلسا، بندورة من 800 إلى 200 فلس، رمان من 250 إلى 100 فلس، زيتون من 50 إلى 150 فلسا، كلمنتينا من 500 إلى 800 فلس، بلح من 500 إلى 1500 فلس.


 




 

 


 

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