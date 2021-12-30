3326 شركة شطبت من سجلات مراقبة الشركات

الوكيل الاخباري - قال مراقب عام الشركات وائل العرموطي، الخميس، إن عدد الشركات التي "شطبت" من سجلات مراقبة الشركات ارتفعت بنسبة 27%، لتصل إلى 3326 شركة خلال العام الحالي، مقارنة مع العام الماضي 2020. اضافة اعلان





وأضاف العرموطي، أن عدد الشركات تحت التصفية خلال العام الحالي ارتفع بنسبة 26%، لتصل إلى 1357 شركة، مقارنة مع ما تم تصفيته من الشركات خلال العام الماضي 2020، بحسب تلفزيون المملكة.



وأشار إلى أن مجموع رؤوس الأموال المسجلة خلال العام الحالي بلغت 343 مليون دينار، مقارنة مع 102.8 مليون دينار خلال العام 2020، وبارتفاع نسبة 234% عما سجّل خلال العام الماضي.

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