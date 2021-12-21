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صندوق النقد يتيح للأردن سحب 335 مليون دولار مع ختام المراجعة الثالثة

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الثلاثاء، 21-12-2021 07:25 ص

335 مليون دولار يوافق عليها النقد الدولي للاردن

دولارات 2


الوكيل الإخباري - أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على منح الأردن 335.2 مليون دولار بعد استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج القروض البالغ 1.5 مليار دولار ومدته 4 سنوات.

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وأضاف صندوق النقد في بيان له أن برنامج القروض لا يزال يمضي في مساره الصحيح مع استمرار التقدم في الإصلاحات الاقتصادية ولكن تم تعديل الأهداف المالية لضمان مساحة كافية لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والاحتفاظ بالوظائف والاستثمارات العامة ذات الأولوية.


وتابع أن "إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد في عام 2021 مدعوما بحملة تطعيم قوية (ضد كورونا) وسياسات داعمة، ساعد في تحفيز الانتعاش الوليد.. ومع ذلك ظلت البطالة عند مستويات عالية لا سيما بين الشباب والنساء".


وأشار إلى أن إجمالي المدفوعات للأردن منذ بداية عام 2020 وصل إلى حوالي 1.23 مليار دولار منها حوالي 407 ملايين دولار على شكل تمويل طارئ لمساعدة البلاد في مكافحة جائحة كورونا.


 




 

 


 

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