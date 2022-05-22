37 % ارتفاع واردات المملكة من المواشي في 4 أشهر

الوكيل الإخباري - أرتفعت واردات المملكة من المواشي خلال الثلث الأول من العام الحالي بواقع 37 %.



وارتفعت واردات المملكة من المواشي عبر ميناء العقبة في الأشهر الأربعة الأولى إلى 351 ألف رأس ماشية، مقارنة بـ 255 ألف رأس خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وقال أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن اليوم الأحد، أن الثلث الأول من العام الحالي شهد زيادة بواقع 12 % في عدد الحاويات التي ارتفعت من 242607 حاويات خلال الثلث الأول من العام الماضي إلى 272063 حاوية لنفس الفترة من العام الحالي.

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وارتفعت البضائع العامة عبر ميناء العقبة بواقع 17 % خلال الثلث الأول، فيما ارتفعت من بضائع الصب الجاف بواقع حوالي 53 بالمئة، وانخفضت بضائع الصب السائل بواقع 6 %.



وبحسب الدلابيح، ارتفعت السيارات والشاحنات بواقع 24 %حيث بلغت خلال الثلث الأول من العام الماضي 103198 سيارة في حين وصلت هذا العام لنفس الفترة إلى 127129 سيارة، كما قفز عدد السياح من 109 سياح إلى 34612 سائحا لذات الفترة.