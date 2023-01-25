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37 مليون دينار وفر مالي بعد تطبيق تعرفة الكهرباء و1.5 مليون عداد مُسجل

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الأربعاء، 25-01-2023 09:55 ص

37 مليون دينار وفر مالي بعد تطبيق تعرفة الكهرباء و1.5 مليون عداد مُسجل

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، إن أثر تخفيض التعرفة الكهربائية على قيم فواتير الكهرباء الصادرة للقطاعات الإنتاجية (الزراعي، التجاري، الصناعي، الصحي، والفنادق) خلال الثمانية أشهر الأولى من بداية تطبيق التعرفة الكهربائية من شهر نيسان الماضي ولغاية نهاية العام 2022 تجاوز 37 مليون دينار وبنسبة تخفيض 8.5%.اضافة اعلان


وأضاف السعايدة لـ " الوكيل الإخباري" أن نحو مليون و 503 ألف عداد كهرباء تم تسجيلها على الموقع الالكتروني للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي، من العدد الإجمالي لعدادات الكهرباء المستخدمة في القطاع المنزلي البالغة مليون و940 ألف عداد .

وأكد على أن أكثر من 90 % من فواتير الكهرباء المنزلية المشمولة بالدعم لم يطرأ عليها ارتفاع مقارنة بالتعرفة القديمة، فيما شهد بعضها انخفاض محدود بنسب متفاوتة. 

ولفت السعايدة أن الموقع الإلكتروني سوف يستمر باستقبال طلبات التسجيل للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة ولن يتم إغلاقه لإتاحة المجال للمشتركين إدخال أي تعديلات على بيانات التسجيل الخاصة بهم، مثل تغيير العداد المطلوب شموله بالدعم نتيجة تغيير مكان السكن، وإتاحة المجال لتسجيل أي شخص يستحق الاستفادة من التعرفة المدعومة، وتسجيل عدادات الأردنيين المتواجدين خارج المملكة بعد عودتهم مستقبلاً. 

يذكر أن الهدف من إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء المطبقة اعتبارا من بداية شهر نيسان عام 2022 من أجل توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين بالإضافة إلى تخفيض التعرفة على بعض القطاعات الإنتاجية.

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