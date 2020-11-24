37.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الثلاثاء، عند 20ر37 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 70ر35 دينار لجهة البيع.

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وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 70ر44 دينار و33 دينارا على التوالي.



واشار علان في تصريح صحفي، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 265 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 301 دينار، فيما الطلب والعرض ضعيفان بالسوق المحلية.



وبين أن سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية بلغ حتى ظهر اليوم الثلاثاء عند 1825 دولارا للاونصة الواحدة.



ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة.



