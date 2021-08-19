37.9 مليار دينار حجم السيولة المحلية في الأردن

الوكيل الإخباري - ارتفعت نسبة السيولة المحلية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7%، حيث بلغت 37.9 مليار دينار، مقارنة مع 35.4 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.

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وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية خلال النصف الأول من العام الحالي، 29.7 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 3.8%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت وقتها 28.6 مليار دينار.



وفيما يتعلق بحجم الودائع في البنوك المرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 37.6 مليار دينار، بنسبة ارتفاع بلغت 2.4%، مقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي، والتي بلغت فيها 36.7 مليار دينار.

