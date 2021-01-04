الإثنين 04-01-2021
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الإثنين، 04-01-2021 04:45 م

38.9 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 والأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الاثنين، عند 90ر38 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 40ر37 دينار لجهة البيع.

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وبحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع غرام الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 46 دينارا و90ر34 دينار على التوالي.


وبين في تصريح صحفي، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 271 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 310 دنانير، وسط طلب وعرض ضعيفين.


وأشار علان إلى أن سعر المعدن الأصفر بلغ بالسوق العالمية حتى بعد عصر اليوم، عند 1932 دولارا للأونصة الواحدة.


 




 

 


 

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