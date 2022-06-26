الأحد 26-06-2022
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الأحد، 26-06-2022 10:27 ص

4 دول تحظر استيراد الذهب الروسي - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أنها ستحظر مع الولايات المتحدة وكندا واليابان استيراد الذهبي الروسي، وذلك في إطار عقوبات جديدة على موسكو ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

القرار الرباعي جاء في اليوم الأول من قمة السبع التي تستضيفها برلين لبحث استراتيجيات لتأمين إمدادات الطاقة ومعالجة التضخم.

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وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يلتقي بقادة الدول الصناعية الكبرى في ألمانيا لمدة ثلاثة أيام إن "هذه الإجراءات ستضرب بشكل مباشر أثرياء السلطة الروس وتستهدف قلب آلة بوتين الحربية".


وأضاف في بيان أن "بوتن يبدد موارده المتضائلة على هذه الحرب الهمجية وغير المجدية. إنه يغذي غروره على حساب الشعبين الأوكراني والروسي".


وأكد جونسون أنه "يجب أن نجفف منابع تمويل نظام بوتين. هذا ما نفعله مع حلفائنا". ( سكاي نيوز)

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