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4 شركات تُقدم طلب استيراد اسطوانات غاز بلاستيكية للمملكة

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السبت، 16-07-2022 01:50 م

4 شركات تُقدم طلب استيراد اسطوانات غاز بلاستيكية للمملكة

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - علم موقع "الوكيل الإخباري" من مصدر مطلع، أن 4 شركات خاصة تقدمت بطلبات رسمية لاستيراد "أسطوانات الغاز البلاستيكية" والتي سيتم استخدامها في المملكة. اضافة اعلان


وقال المصدر، إن قبول ورفض الطلب سيكون بعد أن يتم اعتماد المواصفة الفنية لهذا النوع من الاسطوانات، بما يحقق معايير السلامة والأمان للمستهلك، وبما يوفر متطلبات الجودة. 

وأشار إلى أن لجان مُختصة مشتركة تدرس الطلبات، متوقعاً أن يتم البت فيها مع نهاية تموز الحالي. 

وجاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بالغاء حصرية استيراد اسطوانات الغاز بمصفاة البترول،  وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكاً، بما يتطابق مع الشروط والمواصفات . 

وكان قد أثار ملف أسطوانات الغاز البلاستيكية جدلاً كبيراً في الشارع الأردني، حول مأمونيتها وخلوها من أي عيوب مصنعية.

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