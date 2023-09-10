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الأحد، 10-09-2023 12:13 م

4.7 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 8 أشهر

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الوكيل الإخباري - بلغت صادرات غرفة صناعة عمّان، خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 4 مليار و 739 مليون دينار، مقابل 4 مليار و 818 مليون مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

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وحسب بيانات إحصائية، سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعاً، فيما انخفضت 4 قطاعات بنسبة تراوحت بين 9.4% للصناعات التعدينية و15.6% للخشبية والأثاث.


واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية، مسجلة ما قيمته 2 مليار و 792 مليون دينار.


وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الثمانية الماضية إلى 783 مليون دينار مقابل 656 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات صناعة عمان إلى السعودية زادت خلال الأشهر الثمانية الماضية، لتصل إلى 551 مليون دينار مقابل 487 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت صادرات صناعة عمان إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الماضية إلى 550 مليون دينار، مقابل 383 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.


بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة الى الهند خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي إلى 908 ملايين دينار مقابل 981 مليون دينار.

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