4.8 مليار الإيرادات المحلية لنهاية تموز الماضي

الوكيل الاخباري - أظهرت تطورات المالية العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 تحسناً ملحوظاً في حصيلة الإيرادات المحلية التي حققت ما نسبته 60 بالمئة من التقديرات المستهدفة في قانون الموازنة العامة لتصل إلى 4,800.5 مليار دينار وبارتفاع مقداره 438 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 375 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 63.4 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



وارجعت المالية هذ الارتفاع في الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 إلى ما قيمته 1,228 مليون دينار مقابل 943.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بسبب زيادة أرباح الشركات المدرجة في سوق عمان المالي وخاصة قطاعي البنوك والتعدين.

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