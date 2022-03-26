40 مليون دولار من وزارة الطاقة الأمريكية لدعم الطاقة في الأردن

الوكيل الإخباري -

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أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن مشروع دعم قطاع الطاقة الأردني بتمويل من الوكالة بقيمة 40 مليون دولار أمريكي ينفذ على مدى 5 سنوات.ويشمل البرنامج العمل على تحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء وتعزيز الأطر التنظيمية للقطاع وتحسين خدماته المتعلقة بأسواق النفط والغاز بالإضافة إلى التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع.وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أهمية المشروع في دعم قطاع الطاقة في المملكة بما يسهم في جهود التنمية المستدامة ويعزز كفاءة القطاع.وعرض الوزير الخرابشة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وتوجهات الوزارة للتعامل مع هذه التحديات خاصة رفع كفاءة الطاقة وتحسين خدمات القطاع وتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بالإضافة إلى تحسين الاستدامة المالية للقطاع، مشيداً بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للأردن خاصة لقطاع الطاقة.من جانبها أكدت مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري كارلين التزام الوكالة بدعم قطاع الطاقة في الأردن في إطار الدعم الذي تقدمه بلادها لدعم جهود التنمية في الأردن.وحضر الاجتماع مدير مكتب التنمية الاقتصادية والطاقة في السفارة الأمريكية في الأردن دان سويفت ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة ونائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور عماد النجداوي والمساعد لشؤون الطاقة المهندس حسن الحياري وعدد من المسؤولين في الوكالة والوزارة بالإضافة إلى فريق العمل.