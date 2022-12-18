الأحد 18-12-2022
الوكيل الاخباري

41.9 مليار دينار ودائع لدى البنوك الأردنية

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الأحد، 18-12-2022 04:43 م

41.9 مليار دينار ودائع لدى البنوك الأردنية

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الوكيل الاخباري - كشفت بيانات البنك المركزي للفترة المنقضية من عام 2022، عن استمرار الأداء القوي في مؤشرات القطاع النقدي والمصرفي، إذ سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوىً مرتفعًا يبلغ حاليًّا 16.7 مليار دولار، يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.7 شهرًا.

وأظهرت البيانات، ارتفاع الودائع لدى البنوك خلال العشرة شهور الأولى من العام بمقدار 2.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.1%، ليصل رصيدها الى 41.9 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الأول 2022.

وأشارت إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.3 مليار دينار خلال نفس الفترة، وبنمو نسبته 7.6%، ليصل رصيدها الى 32.3 مليار دينار.

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