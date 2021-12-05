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الأحد، 05-12-2021 01:27 م

42.5 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن

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الوكيل الإخباري- بلغت صادرات القطاع الخاص القطري للأردن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي، نحو 155 مليون ريال (42.5 مليون دولار).

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ووفقا لتقرير إحصائي شهري أصدرته غرفة تجارة قطر اليوم الأحد، فقد حققت صادرات القطاع الخاص القطري إلى السوق الأردني خلال أول 11 شهرا من العام الحالي، نموا نسبته 20 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.


وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات خلال أول 11 شهرا من عام 2020، بلغ 124 مليون ريال (34 مليون دولار).


وتتركز معظم صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، على المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، البارافين، البولي إثيلين، قضبان الحديد، أسمدة كيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، أكياس البلاستيك، زيوت محركات السيارات، السماد العضوي، المحاليل الطبية، فيما يتم تصدير بعض السلع والمنتجات الغذائية مثل معجون الطماطم.


ويتوقع أن تستمر صادرات القطاع الخاص القطري للأردن بالارتفاع خلال الفترة المقبلة، لاستمرار تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وتوجه القطاع الخاص القطري والأردني نحو تعزيز تعاونهما الثنائي خلال الفترة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بالمبادلات التجارية.


وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر لشهر أيلول الماضي حوالي 36.8 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 80.4 بالمئة على أساس سنوي بالمقارنة مع قيمتها في شهر أيلول من 2020، حيث سجلت حينها حوالي (20.4) مليار ريال.
وحقق فائض الميزان التجاري خلال شهر أيلول الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 199 بالمئة، بقيمة 19.3 مليار ريال مقارنة بفائض شهر أيلول 2020، حيث كان حينها 6.4 مليار ريال.

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