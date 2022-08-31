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الأربعاء، 31-08-2022 10:33 ص

4329 مليون دينار صادرات الأردن خلال 6 شهور

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الوكيل الاخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من عام 2022، قد بلغت 4329.8 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 43.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.اضافة اعلان


وبحسب التقرير، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من عام 2022 ما مقداره 3961.0 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 45.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وكما وبلغت قيمة المعاد تصديره 368.8 مليون ديناراً خلال النصف الأول من عام 2022 بارتفاع نسبته 24.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 9373.9 مليون ديناراً خلال النصف الأول من عام 2022 بارتفاع نسبته 38.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

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