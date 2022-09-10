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السبت، 10-09-2022 09:08 ص

45 مليونا تمويل أوروبي لشركة الكهرباء الوطنية

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الوكيل الإخباري - يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويل مشروع لشركة الكهرباء الوطنية بحجم 45 مليون دولار لإنشاء محطة تحويل جهد عالي بحجم 400 كيلو فولت.

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ويتكون التمويل، وفقاً للبنك من قرض سيادي مضمون يصل إلى 45 مليون دولار ومنحة استثمارية قدرها 4.4 مليون دولار مقدمة من شركاء آخرين.


وأشار إلى أن الموافقة النهائية للمشروع من المتوقع أن تكون في تشرين الثاني من العام الحالي، موضحا أن تقديم القرض لشركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) لتمويل إنشاء محطة تحويل جهد عالي في الشمال الشرقي من الأردن، سوف يساعد في تحسين قدرة الشبكة على استيعاب الطاقة المتجددة الحالية والجديدة.


ووفقا للبنك، فإنّ الشركة ستستخدم عائدات قرض البنك لتمويل محطة فرعية بقدرة 400 كيلو فولت للمساعدة في تحسين القدرة الاستيعابية لمشاريع الطاقة المتجددة القائمة والمخطط لها، وزيادة مرونة الإرسال، إضافة إلى تعزيز الجهد العالي في الشمال الشرقي شبكة الكهرباء وتسهيل ربط الشبكة مع البلدان المجاورة. ( الغد)

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