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الجمعة، 07-01-2022 12:17 م

45 مليون دينار صادرات الأردن إلى سوريا خلال 10 أشهر من العام الماضي

صادرات


الوكيل الإخباري - اختتمت بالعاصمة دمشق مساء أمس الخميس، فعاليات المعرض الاردني للتجارة والخدمات، الذي نظمته غرفة تجارة الاردن واتحاد غرف التجارة السورية.

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وشارك في المعرض الذي افتتحه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل، 50 شركة  تعمل بقطاعات التجارة والخدمات، إلى جانب 127 رجل أعمال.


وتوزعت الشركات المشاركة على قطاعات التجارة والوكالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والطاقة المتجددة والنقل واللوجستيك والسياحة والسياحة العلاجية والزراعة والآلات والمعدات والجامعات والمستشفيات.


وكان وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني، قد بحث مساء أمس الخميس، مع رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين وأهم الفرص الاستثمارية في سوريا.


وناقش الجانبان عملية تبادل المجموعات السياحية وتقديم التسهيلات اللازمة والتنسيق مع شركات السياحة والسفر في الاردن وسوريا لإعداد برامج سياحية تشمل كافة المقومات السياحية، مؤكدين أهمية التعاون بين البلدين في مجال السياحة لدورها الفاعل في تحريك عجلة الاقتصاد.


وتم على هامش المعرض، تنظيم لقاء جمع اعضاء وفد غرفة تجارة الاردن، ومجلس اتحاد غرف التجارة السورية ومجالس ادارات غرف التجارة والصناعة السورية، تم خلاله مناقشة سبل التعاون بين فعاليات القطاع من الجانبين بالمرحلة المقبلة بما ينعكس على مبادلات البلدين التجارية والتعاون بإزالة أية معيقات.


وأشار الكباريتي في تصريح صحفي، إلى أن تنظيم المعرض جاء للاطلاع على الفرص الاقتصادية المتوفرة بالسوق السورية وامكانية استفادة قطاع التجارة والخدمات منها من خلال اقامة شراكات مشتركة بين الشركات الاردنية ونظيراتها بالجانب السوري.
وأوضح، أن عودة قاطرة التجارة الاردنية - السورية إلى سابق عهدها يشكل مصلحة مشتركة للبلدين، مؤكداً أن الأردن تمثل اليوم شريان تجاري وبوابة للمستوردات والمنتجات والبضائع السورية للعبور بأمان لأسواق دول الجوار.


ولفت الكباريتي إلى أهمية التعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية بالمرحلة المقبلة والتي ستؤسس لانطلاقة متطورة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وتشير أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن قيمة الصادرات الاردنية الى الجارة سوريا، بلغت خلال 10 أشهر من العام الماضي 45 مليون دينار مقابل 40 مليون دينار مستوردات.


 




 

 


 

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