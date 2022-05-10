47.8 % نسبة ملكية غير الأردنيين بالشركات المدرجة في بورصة عمان

الوكيل الإخباري - أظهرت ارقام بورصة عمّان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر نيسان 2022 بلغت 11.6 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 6.4% من حجم التداول الكلي.



وبينت البورصة، وفقا لبيانات رصدها "الوكيل الإخباري" أنه بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين غير الأردنيين لنفس الفترة 20.5 مليون دينار، مشيرة إلى أن قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر نيسان 2022 قد بلغت 8.9 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 0.05 مليون دينار بالموجب لنفس الشهر من العام 2021.

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وأوضحت، أنه بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان 2022 حوالي 44.3 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.6% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 67.1 مليون دينار، وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 22.8 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 7.2 مليون دينار بالسالب لنفس الفترة من العام 2021.



أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر نيسان 2022 حوالي 10.0 مليون دينار أو ما نسبته 86.6% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 1.6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 13.4% من إجمالي شراء غير الأردنيين.



أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 16.3مليون دينار أو ما نسبته 79.7% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 4.1 مليون دينار، أي ما نسبته 20.3% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 6.3 مليون دينار بالسالب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 2.6 مليون دينار بالسالب خلال شهر نيسان 2022.



وقالت إن نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر نيسان 2022 حوالي 47.8% من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 37.2% للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق.