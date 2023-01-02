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الإثنين، 02-01-2023 09:18 ص

5 عملات عربية تتراجع بأكثر من 5 % خلال 2022 - أسماء

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الوكيل الإخباري - تراجعت عملات 5 دول عربية بأكثر من 5%، خلال 2022، حيث تصدر الجنيهان المصري والسوداني الانخفاضات أمام الدولار، بعد أن هبط الأول 36.3%، والثاني 22.8%.

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وتضرر الاقتصاد السوداني جراء التوترات السياسية في البلاد خلال الأعوام الأخيرة، فيما يشهد الاقتصاد المصري صعوبات بفعل الحرب الروسية - الأوكرانية كون مصر مستوردا كبيرا للحبوب والطاقة اللذين ارتفعت أسعارهما بسبب الحرب.

 

وجاء الدينار التونسي ثالث العملات العربية تراجعا بـ7.4 %، ثم الفرنك القمري "عملة جزر القمر" 5.9 % ، والدرهم المغربي 5.4%.


وعليه تراجعت عملات 5 دول عربية بأكثر من 5 % منذ مطلع 2022.


بينما انخفض الدينار الليبي 4.8 % والدينار الكويتي 1 % والأوقية الموريتانية 0.9%.

 

على الجانب الآخر، ارتفع الشلن الصومالي 1.8 % والدينار الجزائري 0.8 %.


ولم تشهد عملات بقية الدول العربية تغيرا يذكر نتيجة ربط عملات معظمها بالدولار، بينها الدول الخليجية باستثناء الكويت.


واستفادت العملات الخليجية باستثناء الدينار الكويتي، من ارتفاع الدولار أمام بقية العملات، ما دفعها للارتفاع أمام تلك العملات بالمعدلات نفسها نتيجة ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي.


تأتي تراجعات العملات العالمية والعربية أمام الدولار، في ظل ارتفاع العملة الأمريكية نتيجة رفع أسعار الفائدة عالميا لكبح جماح التضخم. ( الاقتصادية )


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