الأحد 15-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بلاغ حكومي مرتقب حول عطلة عيد الاستقلال 76

5 عوامل عززت صعود الجنيه المصري مقابل الدولار

أسعار الذهب محليا

البنك الدولي: التغير المناخي سيشكل ضغطا كبيرا على الأمن الغذائي في الأردن

الخرابشة: مستوردات الاردن من النفط العراقي لم تتأثر باحداث كركوك

الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة الغبار في المملكة

روسيا تقصف 6 مواقع قيادة و123 موقع تمركز أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية

صندوق الحج يوضح: 3 شروط للحصول على تأشيرة الحج - تفاصيل

تعليق الدوام في مدارس بسبب الغبار - تحديث مستمر

تعرف على أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

الأحد، 15-05-2022 12:36 م

5 عوامل عززت صعود الجنيه المصري مقابل الدولار

137116-1487921589


الوكيل الاخباري- كشف محللون أن هناك عدة أسباب دفعت الجنيه المصري إلى الارتفاع مقابل الدولار خلال التعاملات الأخيرة، حيث انخفض سعر صرف العملة الأميركية من مستوى 18.51 جنيهاً إلى نحو 18.38 جنيهاً بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

يعود ارتفاع الجنيه إلى زيادة وتيرة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس، وأيضاً، تراجع الطلب على الدولار. يضاف إلى ذلك التوقعات الخاصة باتفاق تمويلي وشيك بين مصر وصندوق النقد الدولي، وأخيراً فمن الممكن أن تكون البنوك وفرت كميات أكبر من الدولار لعملائها، وكلها عوامل تسببت في الارتفاع الأخير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقد كانت السوق تترقب قيام البنك المركزي بعقد اجتماع استثنائي عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، مثلما حدث خلال شهر مارس الماضي حينما قرر عقد اجتماع استثنائي وأعلن وقتها خفض الجنيه المصري مقابل الدولار مع رفع أسعار الفائدة.

اضافة اعلان

 

وكان البنك المركزي الأميركي قد أعلن رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير، وهو ما عزز من التوقعات التي تحدثت عن قيام المركزي المصري بعقد اجتماع استثنائي للإعلان عن رفع جديد في أسعار الفائدة. لكن ساهم تجاهل "المركزي" لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في طمأنة السوق، حيث كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار عقب العودة من إجازة عيد الفطر خلال الأسبوع الماضي.

ونفى البنك المركزي المصري إمكانية عقد اجتماع استثنائي، وأكد أن الأوضاع لا تستدعي التدخل من جديد وأنه سينتظر لحين موعد الاجتماع المقرر يوم 19 مايو الحالي.

في السياق ذاته، فإن التعليمات الصادرة بشأن عدم قبول أي عملات صعبة وخاصة دولارات مجهولة المصدر أو من شركات الصرافة، بدأت تؤتي ثمارها وتقلص نشاط السوق الموازية بشكل كبير، على الرغم من الحديث عن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى مستويات تتجاوز 20 جنيهاً.

أيضاً، فإن القرار الرئاسي باستثناء السلع الاستراتيجية ومُدخلات الإنتاج من نظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى نظام التحصيلات المستندية، تسبب في خفض نسبي في الطلب على الدولار، وسوف تنعكس تداعيات القرار على أداء الجنيه المصري الذي من المتوقع أن يواصل الارتفاع مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة.

 

العربية

إقرأ ايضا
396927_1_1606836135

صناعة الأردن وعمان تبحث العلاقات التجارية مع البوسنة

165826-1153289306

اطلاق منتدى التكامل الاقتصادي بين الدول العربية لأول مرة

1 - Copy

أسعار الذهب محليا

1648563549352

مصر تجري محادثات مع هذه الدولة بشأن إعفائها من حظر تصدير القمح

DST_1347917_1890351_202006102351185232

معدل التضخم السنوي بالسعودية يرتفع 2.3% في شهر أبريل

فلاديمير-بوتين-الرئيس-الروسي-يوقع-على-أحد-خطوط-نقل-الغاز

الاتحاد الأوروبي يدرس وضع سقف لأسعار الغاز

أخبار متعلقة
20220322-1647947839674-original

الجنيه المصري يواصل مكاسبه لليوم الثاني

20191022035503553

مع استقرار سوق الصرف.. ماذا ينتظر الدولار في مصر؟

3422490_1651048110

اليورو عند أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017

420221416818777550196

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

6267b80a4c59b71bec1ebb4b

روسيا تطلق الدولار في تجارتها مع كبرى اقتصادات العالم

62665cd94c59b748f9720c25

الروبل يواصل الارتفاع مقابل الدولار واليورو