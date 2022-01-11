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الثلاثاء، 11-01-2022 09:29 ص

5.213 مليار دينار تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات العام الماضي

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن مجموع تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات خلال عام 2021 بلغت ما مجموعه 5.213 مليار دينار مقارنة بـ‏‏4.637 تم تحصيلها خلال عام 2020 بزيادة مقدارها 576 مليون دينار بذلك تكون نسبة الزيادة في التحصيلات خلال العام ‏الماضي عن عام 2020 ما نسبته 12%.‏‎ ‎

وقال أبو علي إن التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال العام الماضي 2021 بلغت (4.037) ‏مليار دينار مقارنة بـ(3.534) مليار دينار تم تحصيلها خلال العام 2020 أي بزيادة مقدارها ‏‏(503) مليون دينار وتشكل زيادة نسبتها 14%.‏

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كما وأشار إلى ارتفاع ضريبة الدخل خلال العام الماضي 2021 حيث بلغت (1.176) مليار دينار ‏في حين كانت خلال العام 2020ما مقداره (1.103) مليار دينار اي بزيادة مقدارها (73) ‏مليون دينار وتشكل نسبتها 7%‏‎‎‏.‏


وقدم أبو علي شكره للمكلفين الملتزمين بتقديم الاقرارات الضريبية وتسديد الضريبة المترتبة عليهم في مواعيدها القانونية تجنبا للغرامات مما مكن الدائرة من تحقيق التحصيلات المستهدفة في قانون الموازنة العامة للعام 2021.‎


وأوضح أن ارتفاع تحصيلات ‏الدائرة خلال العام الماضي 2021 عن العام الذي سبقه يعود بالإضافة الى اثار النمو الاقتصادي الى الخطط الاصلاحية التي كان لها اثار ايجابية على نتائج اعمال الدائرة ومخرجاتها وللالتزام الطوعي من المكلفين الذي ساهم في تعزيز ثقافة الضريبة واجب وطني والتزام قانوني.


وتابع كذلك يعود لإصلاح التشوهات الضريبية واجراءات الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي واجراء التسويات والمصالحة مع المكلفين مراعاة لظروفهم بتسديد المطالبات المستحقة عليهم.


ودعا أبو علي المدراء الماليين في المؤسسات والشركات الى الحصول على الخدمات الضريبية الكترونيا سواء كانت تقديم اقرارات او دفع ضريبة او الحصول على أي خدمة ضريبية اخرى.

 




 

 


 

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