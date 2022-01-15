5.462 مليار دينار صادرات صناعة عمان العام الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان العام الماضي 2021 الى مستويات عالية، مقارنة بما حققته عام 2019، مدفوعة بزيادة صادرات 8 قطاعات فرعية.

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وتؤشر هذه الأرقام الى ان الصناعة الاردنية، قادرة على تجاوز الصعوبات وتعزيز تواجدها بأسواق عالمية مهمة مستندة بذلك على جودتها وتنافسيتها العالية.



وزادت صادرات الغرفة خلال العام الماضي بنسبة 17 بالمئة، لتصل الى 462ر5 مليار دينار، مقابل 655ر4 مليار دينار عام 2019.



ووفقا لمعطيات احصائية استحوذت الولايات المتحدة الاميركية والهند والسعودية والعراق، على غالبية صادرات الغرفة العام الماضي، مسجلة ما قيمته 111ر3 مليار دينار.



وزادت صادرات الغرفة الى الولايات المتحدة الاميركية العام الماضي بنسبة 91 بالمئة لتصبح في مقدمة الدول العربية والاجنبية الاكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان، مسجلة ما قيمته 049ر1 مليار دينار مقابل 548 مليون دينار عام 2019.



ووفقا للمعطيات الاحصائية، ارتفعت صادرات الغرفة الى الهند العام الماضي 2021، بنسبة 31 بالمئة لتبلغ نحو 922 مليون دينار مقابل 705 ملايين دينار عام 2019.



كما ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان العام الماضي الى السوق العراقية بنسبة 2 بالمئة، مسجلة 559 مليون دينار، مقابل 548 مليون دينار في عام 2019.



في المقابل، انخفضت صادرات صناعة عمان الى السعودية العام الماضي بنسبة 3 بالمئة، متراجعة الى 581 مليون دينار، مقابل 596 مليون دينار عام 2019.



وأشارت المعطيات الاحصائية الى ارتفاع صادرات الغرفة خلال نفس العام الى الجارة سوريا بنسبة 36 بالمئة، لتصل الى نحو 95 مليون دينار، مقابل 69 مليون دينار عام 2019.



وارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان خلال نفس العام للعديد من الدول العربية والاجنبية ابرزها، اندونيسيا ومصر والبرازيل والجزائر وتركيا والسودان واليمن وماليزيا واسبانيا، اضافة لدول أخرى كثيرة.



فيما انخفضت صادرات الغرفة العام الماضي للعديد من الدول منها: فلسطين ودولة الامارات العربية المتحدة والصين وقطر والكويت ولبنان وايطاليا والبحرين وتونس، وبلدان أخرى متعددة.



وتوزعت صادرات الغرفة العام الماضي 2021، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 452ر1 مليار دينار، الكيماوية ومستحضرات التجميل 070ر1 مليار دينار، التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بقيمة نحو 657 مليون دينار.



وبلغت صادرات قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 653 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 603 ملايين دينار، والجلدية والمحيكات ما قيمته نحو 452 مليون دينار.



وتوزعت باقي صادرات غرفة صناعة عمان خلال نفس العام على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة نحو 219 مليون دينار، البلاستيكية والمطاطية 195 مليون دينار، الانشائية 141 مليون دينار، واخيرا الصناعات الخشبية والاثاث بقيمة نحو 19 مليون دينار.



يذكر ان غرفة صناعة عمان، التي تأسست عام 1962 تضم اليوم بعضويتها 8600 منشأة صناعية، وتشغل 159 ألف عامل وعاملة وبرأسمال يصل لنحو خمسة مليارات دينار.