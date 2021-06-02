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52 مليار دولار قيمة الودائع لدى البنوك حتى نهاية نيسان

الأربعاء، 02-06-2021 06:08 م

52 مليار دولار قيمة الودائع لدى البنوك حتى نهاية نيسان

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الوكيل الاخباري - أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، ارتفاعًا متواصلاً في النشاط البنكي والذي عكسته الودائع والتسهيلات المصرفية خلال الثلث الأول من العام الحالي، مع ملامسة التسهيلات لمستوى 30 مليار دينار، وتخطي الودائع 37.3 مليار دينار.
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وقالت البيانات الرسمية، إن قيمة الودائع لدى البنوك المرخصة سجلت في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي مستوى 37.3 مليار دينار أو ما يزيد على 52 مليار دولار. وبذلك فإن قيمة الودائع البنكية قد ارتفعت بنسبة 1.5% عن مستواها في نهاية العام الماضي.

وبالمقارنة مع مستوى الودائع المصرفية بنهاية العام الماضي، فقد حققت زيادة قدرها 537 مليون دينار في غضون الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

 




 

 


 

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