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الأربعاء، 22-06-2022 09:17 ص

525 مليوناً زيادة النقود الاحتياطية لدى المركزي

البنك المركزي (3)


الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة النقود الاحتياطية لدى البنك المركزي خلال الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 525.3 مليون دينار وبنسبة 5.3 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.

وبينت أرقام البنك المركزي، أنه بلغت قيمة النقود الاحتياطية في الثلث الأول من العام الحالي 10.34 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021.

ونمت قيمة النقد المصدر في الثلث الأول من العام الحالي بشكل طفيف وبنسبة 9 % إلى 7.45 مليار دينار مقارنة مع 6.83 مليار في نهاية العام 2021.

في حين بلغت قيمة الاحتياطي الإلزامي في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 1.37 مليار دينار مقارنة مع 1.33 مليار في نهاية العام 2021، بارتفاع مقداره 36.1 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 %.

وكانت قيمة النقود الاحتياطية لدى المركزي تبلغ 9.81 مليار دينار في نهاية العام 2021.

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وتعرف النقود الاحتياطية على أنها مجموع النقد المصدر مضافا إليه احتياطيات البنوك الإلزامية والفائضة بالدينار لدى البنك المركزي. (الغد)

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