564 مليون دولار لتغطية ضمانات الاستثمار في الأردن

الوكيل الإخباري - بلغ إجمالي التغطية الضمانية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التي تعمل في قطاع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأردن 564 مليون دولار، لنهاية نيسان الماضي.

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وقالت الوكالة التابعة لمجموعة البنك الدولي، إن الأردن يعدّ ثاني أكبر بلدٍ حاصلٍ على ترتيبات ضمانية من الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



لغاية 26 أيا الحالي، لا تزال التغطية الضمانية التي تقدمها الوكالة للأردن هي الكبرى في منطقة المشرق العربي، وفق المجموعة، مشيرة إلى أن الوكالة عملت بصورة نشطة للغاية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن.



وساندت الوكالة عدداً من المشروعات في قطاعات المياه والطاقة والنقل، فيما ساندت في الأردن أيضا مشاريع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومطار الملكة علياء الدولي، وتصنيع البرومين.



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