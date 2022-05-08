57 مليار دولار الاحتياطيات الدولية لمصرف قطر المركزي

الوكيل الاخباري- بلغ حجم الاحتياطات الدولية لدى مصرف قطر المركزي حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 210 ملايين ريال (57.6 مليار دولار).

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وبحسب تقرير صدر عن مصرف قطر المركزي، اليوم الاحد، فقد ارتفعت الاحتياطات الرسميَّة للمصرف مع نهاية الشهر الماضي عما كانت عليه مع نهاية شهر آذار الماضي بنحو 151 مليون ريال إلى 153.42 مليار ريال، حيث كان ذلك نتيجة ارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية مع نهاية الشهر الماضي بنحو 1.36 مليار ريال إلى 16.5 مليار ريال.



كما انخفضت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 1.38 مليار ريال إلى مستوى 119.7 مليار ريال، وارتفاع رصيد الذهب بنحو 173 مليون ريال إلى 11.78 مليار ريال، واستقرار رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 5.45 مليار ريال.



وتتكونُ الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، الأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، مقتنيات الذهب، ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

بترا