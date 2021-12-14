%57 نسبة صادرات شركة المناطق الحرة من الصادرات الكلية للأردن

الوكيل الإخباري- أكد مدير ترويج الاستثمار بشركة المناطق الحرة الاردنية الدكتور أمجد الوديان أهمية الدور التنموي والاقتصادي للمناطق الحرة في إتاحة المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، وجذب رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة، مشيرا إلى ان حصة صادرات الشركة من الصادرات الكلية للمملكة بلغت نحو 57 بالمئة.

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ووفق بيانات المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، بلغت قيمة صادرات المناطق الحرة العامة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، نحو مليار و 91 مليون دينار، متأثرة بارتفاع صادرات منطقة المطار الحرة التي ارتفعت بنسبة بلغت 4 بالمئة لتصل الى 131 مليون دينار، مقابل 126 مليون دينار بالفترة نفسها من العام الماضي.



وبلغت قيمة واردات جميع المناطق الحرة العامة في الأردن نحو 953 مليون دينار أردني خلال النصف ذاته.

وأوضح الوديان خلال ندوة بجامعة ال البيت حول الدور التنموي لشركة المناطق الحرة الاردنية وخلق فرص العمل، مساء امس الاثنين، أن حوافز الاستثمار التي تقدمها المجموعة ومن ضمنها السماح بالتملك بنسبة 100 بالمئة للوحدات الاستثمارية، توفر مركز انطلاق أعمال عالمية بالمجالات الصناعية والتجارية والخدمية، اضافة الى اتاحة مرونة كبيرة للقيام بإدارة الشؤون التجارية المحلية والدولية، لافتا الى ان حجم التجارة للشركات العاملة في المنطقة بلغ في نهاية النصف الاول من العام الحالي نحو 2 مليار و44 مليون دينار.

يشار إلى أن حزمة المميزات التي أسهمت بزيادة جاذبية المناطق الحرة في الأردن تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، وتوفر الحوافز الممنوحة للمستثمرين الذين بلغ عددهم في نهاية النصف الأول للعام الحالي 2616 مستثمرا، وكذلك خلق فرص عمل جديدة وتخفيض نسبة البطالة في الدولة المستضيفة للمنطقة الحرة عن طريق تنويع الأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصناعي والتجاري والخدمي والزراعي والسياحي، حيث وفرت تلك الأنشطة فرص عمل لحوالي 27600 عامل في المناطق الحرة والمناطق التنموية.

وبين الوديان أن النهج السياسي الحكيم والمعتدل والموقع الجغرافي وكفاءة الأيدي العاملة وتوفر البنية التحتية من أهم مقومات الاستثمار في المناطق الحرة، إضافة إلى المقومات التشريعية والقانونية التي كانت حافزا للاستثمار في المناطق الحرة.

وحضر فعاليات الندوة عميد كلية الأعمال الدكتور عبد الرحمن الدلابيح ورئيس قسم الاقتصاد الدكتور زياد أبو ليلى وأعضاء من الهيئة التدريسية والطلبة، ومستشار مدير عام المناطق الحرة عز الدين المومني ومدير التدقيق والرقابة الداخلية عبد الله الزيود، ورئيس قسم الاتصال وتنمية المجتمع إسماعيل أبو محفوظ.

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