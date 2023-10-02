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الإثنين، 02-10-2023 10:08 ص

57.9 % ارتفاع قيمة شهادات المنشأ لتجارة عمّان خلال 9 أشهر

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الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية، بنسبة 57.9%، مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.

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ووفقاً لمعطيات إحصائية للغرفة، بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمّان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 1.038 مليار دينار، مقابل نحو 658 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.


وحسب المعطيات الإحصائية، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 27650 شهادة، مقارنة مع 27036 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 2.3%.


وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي للعديد من الدول، بمقدمتها السعودية بعدد 7117 شهادة.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" نحو 442 مليون دينار، والزراعية نحو 134 مليون دينار، والصناعية نحو 130 مليون دينار، ثم العربية بقيمة 121 مليون دينار، والبقية لمنتجات أخرى.

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