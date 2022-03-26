السبت 26-03-2022
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السبت، 26-03-2022 09:57 ص

58.2 % من قوة عمل الذكور بالأردن تعليمهم دون التوجيهي

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الوكيل الإخباري - بينت الأرقام الحكومية الرسمية، تفاوتاً واضحاً في قوة العمل بالأردن خلال الربع الأخير من العام الماضي، وفقاً للمستوى التعليمي والجنس. 

وقالت أرقام دائرة الإحصاءات العامة، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" إن (58.2% ) من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية العامة، مقابل (10.8%) للإناث. 

وأوضحت الأرقام أن (71.5%) من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى، مقارنة مع (25.0%) بين الذكور. 

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح ( قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.5%، حيث جاءت كما يلي ( 53.6% للذكور مقابل 13.6% للإناث) 

وشمل مسح قوة العمل على عينة بلغ حجمها 16 ألف أسرة موزعة على كل محافظات المملكة، ممثلة الحضر والريف والمحافظات. 

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