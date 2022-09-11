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الأحد، 11-09-2022 10:10 ص

584 مليون دينار صادرات لتجارة عمان في 8 أشهر

amman-chamber


الوكيل الإخباري - بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع إلى بلدان عربية وأجنبية، 584 مليون دينار، مقابل 477 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

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ووفقا لمعطيات إحصائية أعلنتها الغرفة اليوم الأحد، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة في الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، 23465 مقابل 25210 شهادة للفترة نفسها خلال العام الماضي.


وذهبت شهادات المنشأ إلى عدد من البلدان، أبرزها السعودية بعدد 5957، تلتها الإمارات 3095 ثم العراق 915، ومصر 658 والهند بعدد 115 شهادة.
وتوزعت الصادرات من حيث قيمتها على العراق بقيمة 138 مليون دينار، ومصر 84 مليون دينار، والسعودية نحو 72 مليون دينار، والإمارات 52 مليون دينار، ثم الهند بقيمة 28 مليون دينار.


ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) نحو 247 مليون دينار، والصناعية 157 مليون دينار، والزراعية 109 ملايين دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 48 مليون دينار، والبقية للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.


وتصدر غرفة تجارة عمان شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.


كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المُصدّر استناداً إلى فاتورة المصنع الأصليّة مُصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.

 

 

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