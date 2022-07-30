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السبت، 30-07-2022 03:36 م

6 دول أوروبية عاقبتها روسيا لعدم دفع ثمن الغاز بالروبل

جج


الوكيل الإخباري - في إجراء جديد للتضيق على الدول الأوروبية، قررت روسيا اليوم وقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا المجاورة لها، متهمة إياها بانتهاك شروط تسلم الغاز.اضافة اعلان


لم تحدد "غازبروم" في بيانه اليوم شروط سحب الغاز التي تزعم أن لاتفيا انتهكتها، لكن القرار جاء بعد يوم واحد من إعلان شركة "لاتفيا غاز" للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب "غازبروم" من المتعاملين معها.

وبذلك تنضم لاتفيا، إلى قائمة من الدول تضم أيضا بولندا وبلغاريا وهولندا وفنلندا والدنمارك، والتي رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل بما يتماشى مع أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتن يتطلب فتح حسابات بالروبل في أحد البنوك الروسية في إطار خطة جديدة.

كما أوقفت روسيا مبيعات الغاز لشركة شل إنرجي أوروبا في ألمانيا.

 وفي مارس الماضي، قال بوتن إن روسيا، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، ستطلب من الدول التي تصنفها "بغير الصديقة" فيما يتعلق بموقفها من الصراع في أوكرانيا أن تدفع ثمن الغاز المنقول عبر الأنابيب بالروبل.

وحذرت المفوضة الأوروبية من أن الامتثال لأمر بوتن قد يشكل انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو وحثت شركات الاتحاد الأوروبي على مواصلة الدفع بالعملة المتفق عليها في عقودها مع "غازبروم"، وهي اليورو أو الدولار في الأغلب.

وكانت "غازبروم" خفضت بشكل كبير شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" يوم الأربعاء الماضي إلى حوالي 20 بالمئة فقط من طاقته. ( سكاي نيوز )

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