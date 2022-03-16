6.255 مليار دينار حجم التجارة في المناطق الحرة

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية الدكتور خلف هميسات إن حجم التجارة في المناطق الحرة بلغت 6.255 مليار دينار سنوياً.

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وتابع هميسات، في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الأربعاء، أن حجم التجارة توزعت بين 3.135 مليار دينار كصادرات و3.119 مليار دينار من تلك المناطق سنوياً.



وأشار هميسات إلى أن نسبة صادرات المناطق الحرة من مجمل صادرات المملكة تصل إلى حدود 53.9%، فيما يبلغ حجم رأس المال المستثمر في المناطق الحرة والتنموية 2.4 مليار دينار، بينما يبلغ حجم رأس المال المسجل 1.4 مليار دينار.



ولفت إلى أن عدد العاملين المباشرين بالمناطق الحرة يصل عددهم إلى نحو 26700 موظف، إضافة إلى عدد كبير من العاملين بشكل غير مباشر.



ونوّه هميسات بأن الواردات المباشرة وغير المباشرة التي تحققها المناطق الحرة من ترخيص وجمارك وضرائب مختلفة تصل المبالغ المتأتية منها إلى نحو 420 مليون دينار.