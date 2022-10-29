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السبت، 29-10-2022 03:19 م

%6.7 نمو إيرادات مصانع السيارات في الصين

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن قطاع تصنيع السيارات سجل نموا ثابتا في الإيرادات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2022.

وقالت الهيئة إن القطاع حقق نحو 6.61 تريليون يوان (حوالي 922 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بزيادة نسبتها 6.7% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

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وأظهرت البيانات تقلص أرباح القطاع خلال الأشهر التسعة بنسبة 1.9%، على أساس سنوي، مع انخفاض معدل التراجع بواقع 5.4% عن الرقم المسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).


وتابعت الهيئة أنه خلال شهر سبتمبر فقط، شهد القطاع زيادة في أرباحه بنسبة 47.4% عن العام الماضي، وذلك بفضل انتعاش سلاسل التوريد والسلاسل الصناعية، إضافة إلى نمو إنتاج سيارات الطاقة الجديدة.


وأنتجت الصين 19.63 مليون سيارة في الأشهر التسعة الأولى، بزيادة نسبتها 7.4% على أساس سنوي. وتم بيع إجمالي 19.47 مليون سيارة في البلاد خلال الفترة المذكورة، بزيادة 4.4% عن العام الماضي، وفقا للجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

 

البيان

 

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