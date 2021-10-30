6.76 مليون دينار صافي أرباح الملكية الأردنية في الربع الثالث من 2021

الوكيل الإخباري- أظهرت البيانات المالية لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ارتفاع إيرادات الشركة في الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 101.5 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 314% لتسجل نحو 133.8 مليون دينار.

اضافة اعلان



كما أظهرت البيانات تحقيق الشركة أرباحا فصلية في الربع الثالث لأول مرة منذ جائحة كورونا لتسجل 6.76 مليون دينار مقارنة مع خسائر بقيمة 40.4 مليون دينار في الربع الثالث من العام الماضي.



وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بقيمة 12.26 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع خسائر بقيمة 27.2 مليون دينار في الربع الثالث من العام الماضي.

وحول نتائج الشركة المالية عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي أظهرت بيانات الشركة تسجيلها صافي خسائر بقيمة 54.07 مليون دينار مقارنة مع خسائر بنحو 107.1 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

