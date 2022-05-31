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الثلاثاء، 31-05-2022 09:19 ص

6.99 مليون دينار قروض قدمتها البنوك في الأردن خلال الربع الأول من 2022

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الوكيل الإخباري - منحت البنوك المحلية في الربع الأول من العام الحالي قروضا (تسهيلات ائتمانية) بقيمة 699.2 مليون دينار.

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وبلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في نهاية آذار 30.72 مليار دينار مقارنة مع 30.02 مليار مستواها في نهاية العام الماضي.


وارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في الربع الأول بنسبة 2.3 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام.


وبلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 28.1 مليار دينار في نهاية آذار الماضي مرتفعة بنسبة 2.5 % عن نهاية العام الماضي أو ما مقداره 709.2 مليون دينار.


وشكلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 91.4 % من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك.


في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية آذار الماضي 19.28 مليار دينار مقارنة مع 18.8 مليار دينار في نهاية العام 2021، أي بنسبة ارتفاع 2.3 %.


وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في الربع الأول من العام الحالي 62.7 %.

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