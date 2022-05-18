60 مستفيدا من برنامج تأهيل سيدات الأعمال من أجل التصدير

الوكيل الإخباري - اكدت جمعية المصدرين الأردنيين أن 60 شركة استفادت حتى اليوم، من برنامج تأهيل سيدات الأعمال من أجل التصدير الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مركز ترويج التجارة الكندي، وذلك بموجب اتفاقية وقعت بين الطرفين عام 2019.

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وقال رئيس الجمعية أحمد الخضري، أن البرنامج الذي يمتد حتى عام 2024، سيسهم في زيادة عدد السيدات المنخرطات في التجارة، الى جانب رفع حصة الصادرات المتولدة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة المدارة والمملوكة من قبلهن.



وأضاف الخضري في بيان اليوم الأربعاء، أن البرنامج يركز على المعيقات التي تواجهها السيدات المصدرات وبخاصة قلة الخبرة والمعرفة بالتصدير وما هي الأسواق التصديرية التي يمكن الوصول إليها.



واشار إلى أن البرنامج نفذ مجموعة من النشاطات منذ توقيع الاتفاقية بين الطرفين منها مساعدة المؤسسات المعنية بالتصدير على وضع خطة لزيادة انخراط السيدات الصناعيات في التجارة وزيادة البرامج والدعم المقدم للمرأة، بالإضافة لتدريب المدربين.



وأوضح الخضري بانه تم كذلك تدريب مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن ضمنها شركات مملوكة ومدارة من قبل سيدات من قطاعي الصناعات الغذائية ومنتجات البحر الميت لتهيئة وتقييم الشركات للتصدير ، ولا سيما للسوق الكندية.



وأكد الخضري أن السوق الكندية تزخر بالفرص الواعدة أمام المنتجات الاردنية بفضل الجودة العالية التي تتمتع بها، ما يؤهلها لدخول هذا السوق بقوة، في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة مع كندا والتي دخلت حيز النفاذ عام 2012.



ويرتبط الأردن مع كندا باتفاقية للتجارة الحرة بهدف رفع مستوى التبادل التجاري وإيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية بالأسواق الخارجية، من خلال ما تسمح به من إمكانية تكامل المنشأ مع الدول التي تتشارك مع البلدين باتفاقيات تجارة حرة.



يذكر ان صادرات المملكة الى كندا ارتفعت العام الماضي 2021، الى 50 مليون دينار مقابل 44 مليون دينار خلال 2020.



وأوضح أن الجمعية ستستمر في تقديم الخدمات للمصدرين من مختلف القطاعات الصناعية لإيجاد أسواق تصديرية لمنتجاتهم من خلال المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين لديهم، والورش واللقاءات للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.



يشار الى ان الجمعية التي تأسست عام 1988، تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي، وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.

