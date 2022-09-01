 

 

الجمعة 02-09-2022
الوكيل الاخباري

تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي اليوم في المملكة

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

اتهامات بقتل جورج الراسي تدور حول هذه السيدة وهذا ما كشفته

الصين: 6.15 تريليون دولار أميركي حجم صفقات التجارة الإلكترونية

انطلاق بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة

وفيات الجمعة 2/ 9/ 2022

امرأة تحصل على أكثر من 7 ملايين دولار بهذه الطريقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

نقيب الصيادلة يصدر بياناً توضيحياً

شخصيات إعلامية مصرية تزور مأدبا

 
الخميس، 01-09-2022 12:57 م

6206 مركبة استوردها الأردن آب الماضي

42525
 
 


الوكيل الإخباري - أظهرت معطيات إحصائية للنقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع الغيار ولوازمها، أن مستوردات المملكة من المركبات خلال شهر آب الماضي بلغت 6206، مقابل 5445 في شهر تموز الماضي.

اضافة اعلان


وبحسب رئيس النقابة وممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن، سلامة الجبالي، توزعت المستوردات على 2485 مركبة تعمل على البنزين و2210 هجينة (هايبرد) و 1511 مركبة كهربائية.


وأشار الجبالي في بيان اليوم الخميس، إلى أن مستوردات المملكة من الإطارات سجلت خلال شهر آب الماضي ارتفاعا بنسبة 35 بالمئة وبقيمة بلغت 6.246 مليون دينار، وبطاريات المركبات والآليات بنسبة 39 بالمئة، وقيمة وصلت الى 2.644.

إقرأ ايضا
9202219290231564453

تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي اليوم في المملكة

image (1)

الصين تنفق 405 مليارات دولار أميركي على البحث والتطوير

147-163359-gold-prices-today-jordan-friday-august-12-2022_700x400

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

shutterstock_1305407233_341590_large

الصين: 6.15 تريليون دولار أميركي حجم صفقات التجارة الإلكترونية

1662034850368

الشمالي يترأس وفد الأردن لاجتماعات الاقتصادي والاجتماعي في القاهرة

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

رهانات الرفع الحاد لأسعار الفائدة تهوي بالذهب عالميا بشكل واضح

أخبار متعلقة
1661863900390

جمعية رجال الأعمال تبحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع السعودية

1200px-A_bunch_of_rebar

تعرّف على أسعار الحديد والاسمنت الثلاثاء

main_image62f2295a97ed9

جمعية البنوك: القانون الحالي لا يستقطب المستثمر

c2_7

أكثر من 4.5 مليار دينار حجم إنتاج الصناعات الغذائية في الأردن

abb48ba3-الذهب-اليوم-3

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن اليوم

1277944cae45348b11193f3adfcb8c3f

بحث التعاون بين تجارة الأردن والمكاتب الهندسية