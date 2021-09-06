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الإثنين، 06-09-2021 10:38 م

636 مليون دينار حجم الاستثمارات القطرية في بورصة عمّان

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الوكيل الإخباري - بلغ حجم الاستثمارات القطرية في بورصة عمّان نحو 636 مليون دينار وذلك حتى نهاية شهر آب الماضي.

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وقالت وكالة الأنباء القطرية في تقرير لها اليوم، إن استثمارات قطر في بورصة عمّان، تحتل المرتبة السابعة في قائمة الاستثمارات العربية في بورصة عمّان، لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية.


ووفقا للتقرير الذي استند إلى البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردنية، فقد بلغ عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين قرابة 203 ملايين ورقة مالية حتى نهاية آب الماضي.


كما أشارت الوكالة إلى أن عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية، ارتفعت إلى 375 ألف مساهمة.

 

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