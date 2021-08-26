66 مليار دولار زيادة في الدخل النفطي للسعودية العام الجاري

الوكيل الاخباري- توقعت مؤسسة استثمار سعودية أن ترتفع الإيرادات النفطية للمملكة بحوالي 66 مليار دولار العام الجاري نتيجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في متوسط الأسعار، وذلك على الرغم من تراجع إنتاج المملكة من النفط بحوالي 200 ألف برميل يوميا.



وقالت ”جدوى للاستثمار“ في تقرير الخميس إن المملكة، أكبر مصدر نفط في العالم، ستجني ما يقارب 188 مليار دولار من مبيعات النفط العام الجاري مقابل حوالي 122 مليار دولار عام 2020.



ولفت التقرير إلى أن الزيادة هي نتيجة تحسن الأسعار بشكل كبير ليصل متوسط سعر خام بحر الشمال ”برنت“ إلى 67 دولارا للبرميل مقابل 42 دولارا بزيادة 25 دولارا.

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المصدر: إرم