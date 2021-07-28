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الأربعاء، 28-07-2021 10:13 ص

666 مليون دينار كلفة ' فاتورة التقاعد' حتى نهاية أيار

وزارة الماليةةة


الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية المدرجة في الموازنة العامة خلال أول 5 أشهر من العام الحالي ما مقداره 9.7 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020.

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وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية أيار الماضي 666.5 مليون دينار (أكثر من نصف مليار) أو ما يعادل (133 مليون دينار شهريا)  مقارنة مع 656.8 مليونا في الفترة نفسها من العام 2020، بحسب بيانات وزارة المالية.


وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية أيار الماضي 377.194 متقاعدا مقارنة مع 370,255 ألف متقاعد في العام الماضي.


وارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية المدرجة في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 11.6 % أو ما مقداره 165 مليون دينار مقارنة مع العام 2019.


وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية العام الماضي 1.592 مليار دينار مقارنة مع 1.427 مليار في العام 2019.


 




 

 


 

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