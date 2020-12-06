%67 نسبة عجز تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

الوكيل الإخباري - بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 725.9 مليون دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 32.3%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

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الوثيقة، التي نشرت الأحد، أشارت إلى أن حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام الحالي، وحتى 10 أيلول/ سبتمبر الحالي، بلغ نحو 1.523 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن، وبنسبة بلغت 67.7%.

الخطة، موّلت دعم اللاجئين السوريين بنحو 203.6 مليون دولار، و168 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، إضافة إلى 353 مليون دولار لبند دعم الخزينة، فيما لم تموّل حتى تاريخ هذه الوثيقة بند "مكون البنية التحتية، وبناء القدرات المؤسسية" الذي أضيف لبرنامج الخطة لهذا العام.



ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية نحو 661 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.



