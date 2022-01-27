7 مليارات دولار فائض الميزان التجاري القطري الشهر الماضي

الوكيل الاخباري- قفز فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بنسبة كبيرة بلغت 199 بالمائة ليبلغ 25.7 مليار ريال (7 مليارات دولار) خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020.

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وذكر جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيان اليوم الخميس، أن قيمة الصادرات القطرية بلغت 35.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 107.8 بالمائة مقارنة بشهر كانون الأول من عام 2020.



أما الواردات، فقد ارتفعت قيمتها إلى نحو 9.9 مليار ريال، بزيادة نسبتها 16.2 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل لعام 2021.



وسجلت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" زيادة كبيرة متجاوزة 147 بالمائة لتصل إلى نحو 23.2 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" بنسبة 47.9 بالمائة لتسجل ما يقارب 4.4 مليار ريال، كما بلغت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" 2.7 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 77.9 بالمائة.



ووفقاً لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر خلال الشهر الماضي وبقيمة 7.1 مليار ريال، ما نسبته 20,1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 5.1 مليار ريال ما نسبته 14.4 بالمائة، ثم الهند بقيمة 5 مليار ريال وبنسبة 13.9 بالمائة.



كما احتلت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر خلال الشهر الماضي وبقيمة 1.8 مليار ريال وبنسبة 17.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم أميركا بقيمة 1.3 مليار ريال ما نسبته 13.6 بالمائة، تليها المملكة المتحدة بقيمة 600 مليون ريال وبنسبة 6.1 بالمائة.

المصدر: بترا