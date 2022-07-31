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الأحد، 31-07-2022 10:23 ص

7.1 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمي الصيني

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الوكيل الإخباري - قالت الصين، اليوم الأحد ، إن الاقتصاد الرقمي للبلاد، بلغ 7.1 تريليون دولار أميركي في عام 2021.

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وفقا لكتاب أبيض حول الاقتصاد الرقمي العالمي الذي أصدرته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يمثل الاقتصاد الرقمي الصيني أكثر من 18 بالمئة من إجمالي الدول الكبرى الـ 47 المدرجة في الكتاب الأبيض، ليحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

ويعد الاقتصاد الرقمي قوة رئيسية تدفع التنمية الاقتصادية في الصين.

وأظهر الكتاب أنه منذ عام 2012 إلى عام 2021، بلغ متوسط معدل نمو الاقتصاد الرقمي الصيني 15.9 بالمئة، وزادت حصة الاقتصاد الرقمي للبلاد في الناتج المحلي الإجمالي من 20.9 بالمئة إلى 39.8 بالمئة.

واحتلت ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة المراتب الثلاث الأولى من حيث حصة اقتصادها الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تجاوزت جميعها 65 بالمئة.
وزاد الاقتصاد الرقمي في النرويج بنسبة 34.4 بالمئة على أساس سنوي، من حيث معدل النمو، ويعد الأسرع على مستوى العالم.

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