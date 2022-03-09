7.2 مليار دولار حجم صادرات القطاع الخاص القطري العام الماضي

الوكيل الاخباري- ارتفعت صادرات القطاع الخاص القطري بنسبة 77 بالمائة خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 26.4 مليار ريال (7.2 مليار دولار) مقارنة مع 15 مليار ريال في العام 2020.

اضافة اعلان



وأشار تقرير صادر عن غرفة تجارة قطر، اليوم الأربعاء، إلى تعافي نشاط القطاع الخاص والاقتصاد القطري من تداعيات جائحة كورونا بعودة صادرات القطاع الخاص إلى مستوى افضل مما كانت عليه قبل تطبيق تدابير مكافحة الجائحة.

ووفقا للتقرير فقد حققت جميع نماذج شهادات المنشأ الصادرة من غرفة قطر خلال العام 2021 ارتفاعا في قيمة الصادرات مقارنة مع العام 2020 عدا نموذج الأفضليات الذي شهد تراجعا بنسب بلغت 63.5 بالمائة.



وأوضح التقرير أن 8 من السلع الرئيسية في قائمة الصادرات حققت ارتفاعا في قيمة صادراتها عند المقارنة مع العام 2020 في حين كان الانخفاض الوحيد في قيمة الصادرات من سلعة المواد البتروكيماوية.



ووفقا للتقرير فقد تصدرت مجموعة دول آسيا قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري خلال العام 2021،، حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي 12.5 مليار ريال بنسبة 47.6 بالمائة من اجمالي صادرات القطاع الخاص، تلتها في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 25.3 بالمائة من الصادرات بقيمة 6.7 مليار ريال.



وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول الاتحاد الاوروبي التي استقبلت صادرات بقيمة 4.9 مليار ريال بما نسبته 18.5 بالمائة من اجمالي الصادرات، ثم في المرتبة الرابعة حلت مجموعة الدول العربية بقيمة صادرات بلغت 1.4 مليار ريال وبنسبة 5.3 بالمائة من اجمالي قيمة الصادرات.



وجاءت في المرتبة الخامسة مجموعة دول إفريقيا والتي استقبلت صادرات بقيمة 331 مليون ريال وبنسبة 1.3 بالمائة.

بترا